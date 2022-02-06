7 лютого відзначають день балету та день масажистаhttps://racurs.ua/ua/n166694-7-lutogo-vidznachaut-den-baletu-ta-den-masajysta.htmlРакурс
7 лютого в Україні щороку відзначають День масажиста.
Це свято було запроваджене у 2018 році Всеукраїнським об'єднанням фахівців масажу з ініціативи громадських організацій та провідних установ у сферах медицини, оздоровлення та масажу.
Мета свята — відзначити всіх, хто любить цю нелегку, але цікаву та корисну справу, віддає частинку себе людям, щоб покращити їхнє самопочуття, а також об'єднати спеціалістів різних методик масажу.
Крім того, на 7 лютого припадає День балету. Балет зародився в Італії та Франції в XV столітті. Він набув популярності серед знаті і зазвичай був частиною екстравагантних заходів у палацах або особняках, ставши показником витонченості та соціального статусу.
Сьогодні балет — один із найвідоміших та найшанованіших видів танцю у світі, який цінують за його врівноваженість та драматизм.
Православна церква цього дня вшановує святителя Григорія Богослова — візантійського богослова і ритора, константинопольського патріарха, який вважається одним із Отців церкви.
Він жив у IV столітті, а його спадок мав величезний вплив на богословів наступних часів, багато з яких тлумачили його твори поряд зі Святим письмом. Після себе Григорій Богослов залишив 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей.
У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити погоду в наступні місяці.
Народні прикмети:
- якщо цього дня випав сніг — зима не буде далі суворою;
- якщо цього дня був сильний снігопад — осінь буде ранньою;
- якою буде погода до обіду — таким буде і грудень;
- якщо синиці весело щебечуть на подвір’ї — наближаються сильні морози.