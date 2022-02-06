День балету відзначають 7 лютого, фото: Vernikov100

https://racurs.ua/ua/n166694-7-lutogo-vidznachaut-den-baletu-ta-den-masajysta.html

Ракурс

7 лютого в Україні щороку відзначають День масажиста.

Це свято було запроваджене у 2018 році Всеукраїнським об'єднанням фахівців масажу з ініціативи громадських організацій та провідних установ у сферах медицини, оздоровлення та масажу.

Мета свята — відзначити всіх, хто любить цю нелегку, але цікаву та корисну справу, віддає частинку себе людям, щоб покращити їхнє самопочуття, а також об'єднати спеціалістів різних методик масажу.

Крім того, на 7 лютого припадає День балету. Балет зародився в Італії та Франції в XV столітті. Він набув популярності серед знаті і зазвичай був частиною екстравагантних заходів у палацах або особняках, ставши показником витонченості та соціального статусу.

Сьогодні балет — один із найвідоміших та найшанованіших видів танцю у світі, який цінують за його врівноваженість та драматизм.

Православна церква цього дня вшановує святителя Григорія Богослова — візантійського богослова і ритора, константинопольського патріарха, який вважається одним із Отців церкви.

Він жив у IV столітті, а його спадок мав величезний вплив на богословів наступних часів, багато з яких тлумачили його твори поряд зі Святим письмом. Після себе Григорій Богослов залишив 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей.

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У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити погоду в наступні місяці.

Народні прикмети: