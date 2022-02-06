День балета отмечают 7 февраля, фото: Vernikov100

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7 февраля в Украине каждый год отмечают День массажиста.

Этот праздник был введен в 2018 году Всеукраинским объединением специалистов массажа по инициативе общественных организаций и ведущих учреждений в сферах медицины, оздоровления и массажа.

Цель праздника — отметить всех, кто любит это нелегкое, но интересное и полезное дело, отдает частицу себя людям, чтобы улучшить их самочувствие, а также объединить специалистов разных методик массажа.

Кроме того, на 7 февраля выпадает День балета. Балет родился в Италии и Франции в XV веке. Он приобрел популярность среди знати и обычно являлся частью экстравагантных мероприятий во дворцах или особняках, став показателем изящества и социального статуса.

Сегодня балет — один из самых известных и уважаемых видов танца в мире, который ценят его уравновешенность и драматизм.

Православная церковь в этот день чествует святителя Григория Богослова — византийского богослова и ритора, константинопольского патриарха, считающегося одним из Отцов церкви.

Он жил в IV веке, а его наследие имело огромное влияние на богословов последующих времен, многие из которых толковали его произведения наряду со Священным Писанием. После себя Григорий Богослов оставил 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей.

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В народе считалось, что по погоде этого дня можно предугадать погоду в последующие месяцы.

Народные приметы: