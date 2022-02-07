В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 6 февраля, зафиксировали еще 23 тыс. 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 2 тыс. 242 ребенка и 394 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 699 человек, выздоровели — 5 тыс. 24 пациента. От осложнений коронавируса за сутки умерли 115 человек.

За сутки проведены 74 тыс. 83 тестирования на коронавирус.

Прививки от коронавируса 6 февраля получили 18 тыс. 626 человек. Из них:

первую дозу получили 5 тыс. 741 человек;

вторую дозу получили 8 тыс. 28 человек;

дополнительную дозу получили 86 человек;

бустерную дозу получили 4 тыс. 771 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

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