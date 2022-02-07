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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус за сутки обнаружили у более чем 2,2 тыс. детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166698-koronavirus-za-sutki-obnarujili-u-bolee-chem-2-2-tys-detey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 6 февраля, зафиксировали еще 23 тыс. 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Среди новых случаев заболевания — 2 тыс. 242 ребенка и 394 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 699 человек, выздоровели — 5 тыс. 24 пациента. От осложнений коронавируса за сутки умерли 115 человек.
За сутки проведены 74 тыс. 83 тестирования на коронавирус.
Прививки от коронавируса 6 февраля получили 18 тыс. 626 человек. Из них:
- первую дозу получили 5 тыс. 741 человек;
- вторую дозу получили 8 тыс. 28 человек;
- дополнительную дозу получили 86 человек;
- бустерную дозу получили 4 тыс. 771 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
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- заболели 4 млн 307 тыс. 437 человек;
- выздоровели 3 млн 681 тыс. 92 человека;
- умерли 101 тыс. 392 больных;
- привиты 15 млн 458 тыс. 482 человека (из них первую дозу получили 15 млн 458 тыс. 480 человек, две дозы — 14 млн 780 тыс. 566 человек, дополнительную дозу — 20 тыс. 332 человека, бустерную дозу — 459 тыс. 230 человек).