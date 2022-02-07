Спад заболеваемости коронавирусом в Украине. Фото: censor.net

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Ситуация с распространением ковида может стабилизироваться уже в следующем месяце.

Однако в феврале стоит ожидать скачок заболеваемости — до 60 тыс. новых заражений за сутки. Об этом 7 февраля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который Минздрав транслировал в Facebook.

По словам министра, заболевание ковидом в Украине растет четвертую неделю подряд, а на пятой неделе ожидается резкий скачок болезни. В ближайшие две недели суточный прирост может вырасти до 60 тыс. больных.

В Минздраве прогнозируют, что уже с марта 2022 года ситуация с болезнью может начать стабилизироваться, а количество COVID-больных начнет снижаться.

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Напомним, 6 февраля в Украине было зафиксировано 23 тыс. 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Инфицировались 2 тыс. 242 ребенка и 394 медработника.