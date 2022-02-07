Нейросеть научили продавать алкоголь в Великобритании. Фото: YOTI

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Ракурс

Алкоголь в супермаркетах Великобритании будут продавать с помощью новейших технологий.

Нейросеть поможет определить возраст покупателя при покупке алкоголя. Это позволит не просить паспорт у каждого клиента. В некоторых сетях супермаркетов уже работают системы «умных» видеокамер, определяющих слишком юных покупателей спиртного. Нейросеть будет работать на базе данных анонимных лиц. Об этом сообщает BBC.

Если искусственный интеллект посчитает, что покупатель спиртного моложе 25 лет, то ему придется предъявить удостоверение личности сотруднику магазина. Сейчас система проверяет клиентов только с их согласия, потому что находится на стадии тестирования.

Алгоритм протестировали уже на более 125 тыс. человек в возрасте от шести до 60 лет. В среднем нейросеть угадывала возраст с точностью до 2,2 лет — погрешность достигала 1,5 лет среди 16−20-летних. В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам младше 18 лет.

«Умные» камеры уже появились в сетях Asda, Co-op, Morrisons и Aldi. Внедрение этого проекта поддерживает британское МВД.

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Напомним, суперхмощная нейросеть в Китае способна выполнять задачи по обработке и генерации естественного языка, имитации текста, распознаванию изображений и созданию фотореалистичных картин по словесному описанию.

Источник: BBC