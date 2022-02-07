Київ "окупують" іноземні дипломати і політики - Кулеба розповів про нові візити

https://racurs.ua/ua/n166716-kyyiv-okupovuut-inozemni-delegaciyi-kuleba-rozpoviv-pro-novi-vizyty.html

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До Києва продовжують їхати світові лідери і топ-дипломати. Візити триватимуть — так пообіцяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Центр мережі світової дипломатії цими днями перебуває у Києві. Це посилює позицію України за столом переговорів, — сказав міністр на брифінгу.

За його словами, важливою частиною стримування Росії є саме щотижневі поїздки високих іноземних делегацій. Це допомагає утримувати ситуацію під контролем.

Наприклад, 7 лютого в Україні одночасно перебуватимуть глави МЗС чотирьох держав, зокрема, починається дводенний візит міністра закордонний справ Німеччини Анналени Бербок.

Сьогодні прилетіли й очільники МЗС Австрії, Чехії і Словаччини (Александер Шалленберг, Ян Ліпавський та Іван Корчок). Вони відвідають зону проведення Операції об'єднаних сил, а 8 лютого проведуть переговори з главою МЗС України.

У вівторок, 8 лютого, до Києва прилетить президент Франції Еммануель Макрон. Це перший такий візит лідера Франції за 24 роки. З ним прилетить і колега Кулеби Жан-Ів Ле Дріан.

Крім того, цього тижня спікер Ради Руслан Стефанчук зустрінеться з естонським колегою, а прем'єр Денис Шмигаль проведе переговори із литовським візаві.

Перед візитом до Києва глава МЗС Німеччини Бербок заявила, що під час свого другого візиту до України у 2022 році вона продовжить «дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів».

У заяві глави дипломатії Німеччини йдеться:

Ми всі розуміємо, що поставлено на карту, коли спостерігаємо за введенням російських військ у прикордонний район з Україною, військовими маневрами та іншими загрозливими жестами та провокаціями: на карту поставлено мир у Європі. Боротьба за це з усією нашою силою та рішучістю має коштувати всіх зусиль.

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Бербок була в Києві 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. Але одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з терміновим вояжем Макрона до Москви та Києва, куди вирушив й глава його МЗС.

Спершу планувалося, що Бербок і її французький колега Ле Дріан приїдуть в Україну одночасно на 7−8 лютого.