В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n166720-omikron-protiv-delty-minzdrav-sravnil-letalnost-kovid-shtammov.html

Ракурс

Волна штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в среднем приводит к девяти смертям на 1 тыс. случаев заболеваний, в то время как при волне штамма «Дельта» этот показатель составлял в среднем 13 смертей на 1 тыс. инфицированных.

Об этом сегодня, 7 февраля, на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В то же время, согласно данным CDC, «Омикрон» приводит к меньшему количеству госпитализаций по сравнению с «Дельтой»:

штамм «Дельта» в среднем вызывал 78 госпитализаций на 1 тыс. случаев;

штамм «Омикрон» приводит к 27 госпитализациям на 1 тыс. случаев.

В целом показатель госпитализаций во время волны «Омикрона» был на 25,9% ниже, чем во время волны «Дельты».

По словам Ляшко, в Украине на уменьшение количества госпитализаций во время «Омикрона» также повлияла вакцинация.

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Благодаря вакцинации, при 40 тыс. случаев в сутки мы имеем не более 4 тыс. госпитализированных, — подчеркнул Ляшко. — То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого.

Загруженность коек с кислородом в Украине составляет 40,9%. Пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, занята треть всех коек с кислородом.