США перебрасывают десантников в 90 км от границы с Украиной

Военные США в Польше. Фото: Минобороны Польши

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Ракурс

Американские военнослужащие продолжают прибывать в Польшу.

Сегодня, 7 февраля, в аэропорту польского города Жешув сели два военно-транспортных самолета C-17a Globemaster III. Один из самолетов переправил с базы «Форт-Брэгг» подразделения из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Второй самолет прилетел с военным грузом с авиабазы из штата Делавэр. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в городе Жешув, расположенном в 90 км от границы с Украиной, разместятся 1,7 тыс. американских десантников.

По информации издания The Wall Street Journal, НАТО создало воздушный мост для поставки оружия Украине. Сообщается, что ВСУ могут получить от США вертолеты российского производства, на которых летала афганская армия.

Также СМИ со ссылкой на источники пишет о нехватке боеприпасов в украинской армии, так как несколько складов боеприпасов в Украине были уничтожены в результате инцидентов, в которых Киев обвинил Москву. Единственный в Украине завод по производству боеприпасов находится в Луганске, который контролируют пророссийские боевики ЛНР.

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Напомним, 6 февраля военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США приземлились в аэропорту Жешува. Всего в Польше разместятся 1,7 тыс. американских солдат.

Источники: «Интерфакс», The Wall Street Journal