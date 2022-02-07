Пишаюся, що я не українка – в Києві вчителька звільнилася після мовного скандалу. Фото: НУШ

https://racurs.ua/ua/n166724-pyshausya-scho-ya-ne-ukrayinka-v-kyievi-vchytelka-zvilnylasya-pislya-movnogo-skandalu.html

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У Києві вчителька звільнилася після скандалу — в грудні вона відмовилася перейти на українську мову після зауваження учня.

Педагогу оголосили догану. Вона визнала провину та звільнилася за власним бажанням. Про це повідомляють у прес-службі Уповноваженого із захисту державної мови.

За результатами роботи встановили наявність фактів порушення ч. 1 ст. 21 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в частині застосування державної мови в освітньому процесі.

Аналогічну перевірку провели в спеціалізованій школі № 152. Там вчитель історії ображав учнів через українську мову, спілкуючись при цьому російською. За заявою педагогічного працівника вчителя було звільнено з роботи.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, управління освіти повинне вжити додаткових заходів реагування щодо посилення відповідальності педпрацівників за порушення мовного законодавства.

Нагадаємо, вчителька на уроці заявила, що 70 років в Україні «говорили російською і в цьому нема нічого страшного».

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