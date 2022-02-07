Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минздрав уменьшил срок самоизоляции. Фото: irkprof.ru

Минздрав уменьшил срок самоизоляции для пациентов с ковидом

7 фев 2022, 16:44
999

Уменьшен срок самоизоляции для больных коровирусной болезнью COVID-19.

Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Основным условием выхода из самоизоляции является отсутствие симптомов болезни. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве здравоохранения.

Если же прошло менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, то это также является основанием для завершения самоизоляции.


.

В ведомстве подчеркнули, что ранее при инфицировании коронавирусом необходимо было отбыть на обязательной самоизоляции 10 дней. Со времени появления симптомов или положительного теста должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно было быть ковид-симптомов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что существует три возможных варианта проведения ковид-вакцинации в Украине. Первый вариант предусматривает разработку универсальной вакцины, а второй — использование специфических бустеров к каждому из штаммов. Третий вариант — вакцина против COVID-19 будет условным компонентом противогриппозной вакцины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров