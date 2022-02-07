Минздрав уменьшил срок самоизоляции для пациентов с ковидом

Минздрав уменьшил срок самоизоляции. Фото: irkprof.ru

https://racurs.ua/n166727-minzdrav-umenshil-srok-samoizolyacii-dlya-pacientov-s-kovidom.html

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Уменьшен срок самоизоляции для больных коровирусной болезнью COVID-19.

Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Основным условием выхода из самоизоляции является отсутствие симптомов болезни. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве здравоохранения.

Если же прошло менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, то это также является основанием для завершения самоизоляции.

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В ведомстве подчеркнули, что ранее при инфицировании коронавирусом необходимо было отбыть на обязательной самоизоляции 10 дней. Со времени появления симптомов или положительного теста должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно было быть ковид-симптомов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что существует три возможных варианта проведения ковид-вакцинации в Украине. Первый вариант предусматривает разработку универсальной вакцины, а второй — использование специфических бустеров к каждому из штаммов. Третий вариант — вакцина против COVID-19 будет условным компонентом противогриппозной вакцины.