Россияне поставили в море у Одессы разведывательный корабль

https://racurs.ua/n166726-rossiyane-postavili-v-more-u-odessy-razvedyvatelnyy-korabl.html

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Агрессия России продолжается и в Черном море. Разведывательный корабль страны-агрессора 6 февраля появился у побережья Одессы.

Средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» оказался всего в 20 милях от берега. Об этом сообщает «Думская».

За передвижениями судна следил один из кораблей Морской охраны. Государственная пограничная служба Украины отметила, что постоянно следит за присутствием кораблей и судов РФ.

Мы контролируем их наличие в исключительной морской экономической зоне, отслеживаем маневры и нарушение норм международного морского права. Корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс» в территориальное море Украины не заходил, — заявили морские пограничники.

Напомним, в новом интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс.

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Источник: «Думская»



