Росіяни поставили в морі біля Одеси розвідувальний корабель

https://racurs.ua/ua/n166726-rosiyany-postavyly-v-mori-bilya-odesy-rozviduvalnyy-korabel.html

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Агресія Росії продовжується і в Чорному морі. Розвідувальний корабель країни-агресора 6 лютого з’явився біля узбережжя Одеси.

Середній розвідувальний корабель проекту 18280 «Іван Хурс» розташувався лише за 20 миль від берега. Про це повідомляє «Думська».

За пересуванням судна стежив один із кораблів Морської охорони. Державна прикордонна служба України зазначила, що постійно слідкує за присутністю кораблів та суден РФ.

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Ми контролюємо їхню наявність у винятковій морській економічній зоні, відстежуємо маневри та порушення норм міжнародного морського права. Корабель російського Чорноморського флоту «Іван Хурс» не заходив у територіальне море України, — заявили морські прикордонники.

Нагадаємо, в новому інтерв’ю американським ЗМІ радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може атакувати Україну в різних формах, зокрема анексувати Донбас.