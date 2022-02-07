Радник Байдена допустив анексію Донбасу Росією

https://racurs.ua/ua/n166699-radnyk-baydena-dopustyv-aneksiu-donbasu-rosiieu.html

Ракурс

Агресія Росії в Україну перебуває в центрі уваги топ-посадовців США. У новому інтерв’ю американським ЗМІ радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може атакувати Україну у різних формах, в тому числі — анексувати Донбас.

CNBC цитує слова Саллівана так:

Ми віримо, що росіяни створили можливості для проведення значної військової операції в Україні, і ми наполегливо працюємо, щоб підготувати відповідь. Атака російських збройних сил може набути форму анексії українського Донбасу, кібератаки або повномасштабного вторгнення.

Салліван пояснив, чому Білий дім так активно співпрацював із союзниками щодо України. США готувалися комплексно до відбиття усх можливих загроз, а не тільки до однієї надзвичайної ситуації. При цьому американці намагалися сформувати відповідь на кожний з ймовірних варіантів нападу.

«Ракурс» повідомляв, що в інтерв’ю ABC Салліван заявив, що існує «дуже чітка» ймовірність, що Росія атакує Україну «у будь-який момент». У тій розмові радник Байдена сказав, що «існує дуже велика ймовірність того, що Путін віддасть наказ про атаку на Україну, яка може приймати різні форми». Салліван вважає, що це може статися як завтра, так і за кілька тижнів.

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У США вважають, що Путін розгорнув війська, аби мати можливість діяти агресивно проти України в будь-який момент.

6 лютого декілька американських видань написали, що Росія має в своєму розпорядженні приблизно 70% бойової могутності, яка, на її думку, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну.