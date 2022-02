Американські ЗМІ повідомили про 70-відсоткову готовність Росії до вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n166678-amerykanski-zmi-povidomyly-pro-70-vidsotkovu-gotovnist-rosiyi-do-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Росія зосередила біля кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для повномасштабного військового вторгнення. Про це з посиланням на власні джерела 6 лютого написали The Washington Post, The New York Times, агентство Reuters та низка інших західних ЗМІ.

Так, за даними джерел The Washington Post, у прикордонному районі знаходяться 83 батальйонні тактичні групи чисельністю по 750 військових у кожній. Ще 14 груп прибудуть туди найближчим часом.

Видання також пише про можливу «десантну атаку» на чорноморському узбережжі силами 20−30 російських кораблів. Загалом, за оцінками джерел газети, Росія стягнула до кордонів України 100−130 тис. військових.

The New York Times також пише про очікувані втрати серед мирного населення внаслідок вторгнення — за оцінками видання, якщо операція відбудеться, можуть загинути до 50 тис. мирних громадян, мільйони стануть біженцями. Військові втрати Росії можуть становити до 10 тис. осіб, України — до 25 тис. У публікаціях стверджується, що у разі вторгнення Київ буде взято «за кілька днів».

.

Західні ЗМІ пишуть про підготовку вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року. Кремль та МЗС РФ неодноразово заперечували, що планують напад на Україну, а переміщення військ поблизу кордонів пояснювали проведенням навчань.

У разі нападу країни Заходу загрожують запровадити санкції проти Росії та особисто проти Володимира Путіна. Джо Байден попередив, що у разі вторгнення в Україну на Росію чекають санкції, яких Путін «ще ніколи не бачив».