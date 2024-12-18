росія у 2024 році збільшила кількість військ в Україні. Фото:

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Інтенсивність війни в Україні зростає як за масштабом, так і за чисельністю військ.

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У 2024 році кількість російського угруповання військ в Україні зросла на 100 тис. солдатів та офіцерів. При цьому кількість окупантів на фронті постійно збільшується. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив інтерв’ю Le Monde.

Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів, — зазначив генерал.

За словами головкома, конфлікт досяг такого технологічного рівня, що можна говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння армій. Саме це сильно вплинуло тактику, яку використовують війська на полі бою.

Сирський додав, що головна мета України в захисті — завдати окупантам максимальних втрат на полі бою і знищити їхній військовий потенціал у глибині їхньої території.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська ведуть бойові дії на ділянці фронту у понад 1 тис. 170 км. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: Le Monde