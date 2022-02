Американские СМИ сообщили о 70-процентной готовности России к вторжению в Украину

https://racurs.ua/n166678-amerikanskie-smi-soobschili-o-70-procentnoy-gotovnosti-rossii-k-vtorjeniu-v-ukrainu.html

Ракурс

Россия сосредоточила у границ Украины около 70% сил и средств, необходимых для полномасштабного военного вторжения. Об этом со ссылкой на собственные источники 6 февраля написали The Washington Post, The New York Times, агентство Reuters и ряд других западных СМИ.

По данным источников The Washington Post, в приграничном районе находятся 83 батальонных тактических группы численностью по 750 военных в каждой. Еще 14 групп прибудут туда в ближайшее время.

Издание также пишет о возможной «десантной атаке» на черноморском побережье силами 20−30 российских кораблей. В целом, по оценкам источников газеты, Россия подтянула к границам Украины 100−130 тыс. военных.

The New York Times также пишет об ожидаемых потерях среди мирного населения в результате вторжения — по оценкам издания, если операция состоится, могут погибнуть до 50 тыс. мирных граждан, миллионы станут беженцами. Военные потери России могут составить до 10 тыс. человек, Украины — до 25 тыс. В публикациях утверждается, что в случае вторжения Киев будет взят «за несколько дней».

.

Западные СМИ пишут о подготовке вторжения России в Украину с осени 2021 года. Кремль и МИД РФ неоднократно отрицали, что планируют нападение на Украину, а перемещение войск вблизи границ объяснялось проведением учений.

В случае нападения страны Западу грозят ввести санкции против России и лично против Владимира Путина. Джо Байден предупредил, что в случае вторжения в Украину Россию ждут санкции, которых Путин «еще никогда не видел».