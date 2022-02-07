Советник Байдена допустил аннексию Донбасса Россией

https://racurs.ua/n166699-sovetnik-baydena-dopustil-anneksiu-donbassa-rossiey.html

Ракурс

Агрессия России в Украине находится в центре внимания топ-чиновников США. В новом интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе — аннексировать Донбасс.

CNBC цитирует слова Салливана так:

Мы верим, что россияне создали возможности для проведения значительной военной операции в Украине, и мы упорно трудимся, чтобы подготовить ответ. Атака российских вооруженных сил может приобрести форму аннексии украинского Донбасса, кибератаки или полномасштабного вторжения.

Салливан объяснил, почему Белый дом так активно сотрудничал с союзниками по поводу Украины. США готовились комплексно к отражению всех возможных угроз, а не только к одной чрезвычайной ситуации. При этом американцы пытались сформировать ответ на каждый из вероятных вариантов нападения.

«Ракурс» сообщал, что в интервью ABC Салливан заявил, что существует «очень четкая» вероятность, что Россия атакует Украину «в любой момент», а Путин отдаст приказ об атаке на Украину, которая может принимать разные формы". Салливан считает, что это может произойти как завтра, так и через несколько недель.

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В США считают, что Путин развернул войска, чтобы иметь возможность действовать агрессивно против Украины в любой момент.

6 февраля несколько американских изданий написали, что Россия располагает примерно 70% боевого потенциала, который, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину.