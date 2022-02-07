В Канаді відбуваються масштабні акції протесту, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n166729-ottava-ne-kontroluietsya-mer-pro-protesty-dalekobiynykiv-video.html

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У Канаді вже другий тиждень тривають масштабні протести далекобійників, які виступають проти антиковідних заходів.

В результаті столиця країни місто Оттава, за словами мера міста Джима Уотсона, «повністю вийшла з-під контролю», а кількість демонстрантів перевищує кількість поліцейських, повідомляє BBC.

Центр міста перекритий автомобілями, які зібралися біля Парламентського пагорба, та палатками. Уотсон в нещодавньому інтерв’ю заявив, що протестуючі дедалі менше звертають увагу, як їх дії відбиваються на оточуючих. За його словами, постійні автомобільні гудки, сирени та феєрверки перетворюють протест на дуже галасливу вечірку.

Влада вважає, що ситуація з протестами загрожує безпеці жителів, тож в Оттаві запроваджено надзвичайний стан. У поліції вже заявили, що можуть почати заарештовувати тих, хто намагається допомогти протестувальникам, доставляючи їм предмети першої необхідності, такі як паливо, туалетний папір та продукти харчування.

Надзвичайний стан надасть міській владі додаткових повноважень, зокрема доступу до обладнання, необхідного для екстрених служб.

Протести, які отримали назву «Конвой свободи» розпочалися 29 січня як реакція на нові прикордонні правила, згідно з якими перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим водіям, а невакцинованим водіям великовантажних автомобілів доведеться дотримуватися двотижневого карантину після повернення зі Сполучених Штатів.

Проте швидко акція протесту далекобійників переросла у протести проти ковідних обмежень загалом. Мітингувальники також протестують проти уряду прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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Джерело: BBC