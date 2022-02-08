Учения ВСУ c Bayraktar и Javelin пройдут одновременно с российско-беларусскими

Военные учения с использованием Bayraktar проведут ВСУ. Фото: topwar.ru

https://racurs.ua/n166750-voennye-ucheniya-s-ispolzovaniem-bayraktar-i-javelin-provedut-vsu.html

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Военные учения Вооруженных сил Украины состоятся с 10 по 20 февраля.

Украинская армия задействует в ходе маневров ударные беспилотники Bayraktar, а также противотанковые системы Javelin и NLAW. Учения будут проходить именно в тот период, когда в Беларуси будут проводиться совместно российско-белорусские учения. Об этом 7 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Учения состоятся на полигонах вблизи Ровно, Ковеля, Овруча, Чугуева, Чернигова, Сум, Одессы, а также на Широком лане Николаевской области и Олешковских песках Херсонщины. Кроме того, определены отдельные участки, где будут отрабатывать возможности Bayraktar, Javelin и NLAW.

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Напомним, уже 10 февраля начнется второй этап совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022». Во время маневров российские и белорусские ВСУ отработают условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продлятся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах. Минск и Москва задействуют четыре белорусских аэродрома.

В Белоруссию из России уже прибыли военнослужащие, вооружение и военная артиллерийская техника Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае. РФ перебросила ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь-С», истребители СУ-35С и ракетные комплексы «Искандер».