Макрон «здав» Зеленського — закон про деокупацію зняли на вимогу Нормандіhttps://racurs.ua/ua/n166749-makron-zdav-zelenskogo-zakon-pro-deokupaciu-znyaly-na-vymogu-normandi.htmlРакурс
Закон про деокупацію України (про перехідний період) зняли з розгляду Верховної Ради на вимогу переговорників «нормандського» формату, а саме Росії.
Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого підтвердив, що проект закону «Про засади державної політики перехідного періоду» знятий з розгляду Верховної Ради України за домовленістю в рамках «нормандського формату», де цього вимагала Росія.
Про це він заявив у ніч на вівторок на прес-конференції у Москві. Цю тезу раніше неодноразово заперечувала українська влада.
Макрон схвально охарактеризував це рішення українського керівництва.
Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов’язань, які він взяв на себе у рамках формату, в тому числі зобов’язання відкликати закон, який не відповідав мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний, — заявив президент Франції.
Макрон не уточнив назву законопроєкта, про який йдеться, однак останнім часом з Ради відкликали лише законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду». Він прописує правила реінтеграції окупованих територій.
Формально він був відкликаний рішенням уряду, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі. У владі пояснювали, що Кабінет міністрів відкликав законопроект № 5844 для доопрацювання на вимогу парламентської фракції «Слуга народу».
Відкликав, згідно з листом, який я надав до Кабінету міністрів від нашої фракції, тому що це законопроект, який не дуже коригується з нашими нормандським форматом. Тому я попросив на доопрацювання забрати цей законопроект, — сказав тоді голова фракції СН Давид Арахамія.
Він назвав документ передчасним, зазначивши, що наразі триває робота над організацією в нормандському форматі.
У проекті закону пропонується закріпити на рівні закону визначення Російської Федерації як держави-агресора та держави-окупанта. Законодавча ініціатива також передбачає визначення базових засад («червоних ліній») деокупації та реінтеграції, уніфікування підходів як щодо тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, адже ці території є тимчасово окупованими, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.
У законопроекті пропонується запровадити терміни «перехідна юстиція», «конвалідація», «тимчасова окупація», «окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації», «політико-дипломатичні та санкційні заходи», «контактна лінія», «сталий мир», «реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців».
Також передбачається запровадження елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій РФ.