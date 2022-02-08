Закон про деокупацію України (про перехідний період) зняли з розгляду Верховної Ради на вимогу переговорників «нормандського» формату, а саме Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого підтвердив, що проект закону «Про засади державної політики перехідного періоду» знятий з розгляду Верховної Ради України за домовленістю в рамках «нормандського формату», де цього вимагала Росія.

Про це він заявив у ніч на вівторок на прес-конференції у Москві. Цю тезу раніше неодноразово заперечувала українська влада.

Макрон схвально охарактеризував це рішення українського керівництва.

Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов’язань, які він взяв на себе у рамках формату, в тому числі зобов’язання відкликати закон, який не відповідав мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний, — заявив президент Франції.

Макрон не уточнив назву законопроєкта, про який йдеться, однак останнім часом з Ради відкликали лише законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду». Він прописує правила реінтеграції окупованих територій.

Формально він був відкликаний рішенням уряду, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі. У владі пояснювали, що Кабінет міністрів відкликав законопроект № 5844 для доопрацювання на вимогу парламентської фракції «Слуга народу».