Макрон «сдал» Зеленского — закон о деоккупации сняли по требованию Нормандии

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Закон о деоккупации Украины (о переходном периоде) сняли с рассмотрения Верховной Рады по требованию переговорщиков «нормандского» формата, а именно России.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля подтвердил, что проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» снят с рассмотрения Верховной Рады Украины по договоренности в рамках «нормандского формата», где этого требовала Россия.

Об этом он заявил в ночь на вторник на пресс-конференции в Москве. Этот тезис ранее неоднократно отрицали украинские власти.

Макрон одобрительно охарактеризовал это решение украинского руководства.

Хочу поздравить усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках формата, в том числе обязательства отозвать закон, не соответствующий минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван, — заявил президент Франции.

Макрон не уточнил название законопроекта, о котором идет речь, однако в последнее время из Рады отозвали только законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Он прописывает правила реинтеграции оккупированных территорий.

Формально закон отозвали из-за решения правительства, которое для этого провело экстренное заседание перед нормандской встречей на уровне советников в Париже. Во власти объясняли, что Кабинет министров отозвал законопроект № 5844 для доработки по требованию парламентской фракции «Слуга народа».

Отозвал, согласно письму, которое я предоставил в Кабинет министров от нашей фракции, потому что это законопроект, который не очень корректируется с нашими «нормандским форматом». Поэтому я попросил на доработку забрать этот законопроект, — сказал тогда глава фракции СН Давид Арахамия.

Он назвал документ преждевременным, отметив, что сейчас идет «работа над организацией в нормандском формате».

В проекте закона предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта. Законодательная инициатива также предусматривает определение базовых основ («красных линий») деоккупации и реинтеграции, унификации подходов как относительно временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь эти территории временно оккупированы, на которых действуют оккупации силы и оккупационные администрации РФ.

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В законопроекте предлагается ввести термины «переходная юстиция», «конвалидация», «временная оккупация», «оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации», «политико-дипломатические и санкционные меры», «контактная линия», «устойчивый мир», «реинтеграция» временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".

Также предполагается введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения по избранию и назначению на должности граждан Украины, которые были вовлечены в деятельность оккупационных сил и оккупационных администраций РФ.