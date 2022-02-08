Ближайшие дни будут решающими — Макрон о переговорах с Путиным по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости срочно достичь договоренностей по безопасности в Европе во избежание военной эскалации.

Нам нужно договориться о конкретных мерах для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести к деэскалации. Мы эти позиции обсудили. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это зависит от переговоров, консультаций с США, НАТО, европейцами, а также от встречи с президентом Зеленским. Президент Путин сказал, что готов придерживаться этой логики и говорить о том, что нужно, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе, речь идет о вопросе подтверждения суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметил президент Франции.

Он добавил, что «ближайшие дни будут решающими». Макрон сказал, «решение украинского вопроса может быть только политическим».

Макрон отметил, что президент Зеленский «ведет себя хладнокровно» в контексте международных комментариев по поводу скопления 125 тыс. российских военных на границе с Украиной.

Базой для решения вопроса может быть только исполнение минских соглашений. Они должны продвигаться в последующие недели. Есть очень чувствительные вопросы по конституционной реформе, по статусу Донбасса и по рассматриваемым выборам… Я сказал и господину Зеленскому, и Путину, что минские соглашения могут урегулировать и осуществить прогресс по поводу кризиса в Украине. Именно об этом буду говорить с Зеленским, — сказал Макрон.

На итоговой пресс-конференции Путин сообщил, что во время встречи с Макроном стороны снова обсудили требования России по поводу «гарантий безопасности». Президент РФ считает, что до сих пор это требование России игнорировалось Западом.

Эти предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопустимости дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения НАТО ударных систем вооружения на российских границах и возвращения военного потенциала и инфраструктур военного блока к состоянию 1997 года в Европе. Эти озабоченности РФ проигнорированы в полученных Москвой 26 января ответах США и НАТО.

8 февраля Макрон прибудет с визитом в Украину. Он пробудет в Киеве один день.

Макрон накануне визита в Москву утверждал, что Россия имеет право выражать свою обеспокоенность по поводу ситуации безопасности, а его диалог с Путиным способен отвлечь дальнейшую эскалацию ситуации на российско-украинской границе.

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США считают угрозу нападения РФ на Украину реальной. По данным The New York Times, Россия сконцентрировала у границ Украины примерно 70% военной группировки, которая может совершить вторжение на украинскую территорию.

С ноября 2021 года на границе Украины и России сосредотачиваются российские войска. По данным Киева и западных стран, численность подразделений РФ достигает 100 тыс.