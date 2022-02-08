Найближчі дні будуть вирішальними - Макрон про переговори з Путіним щодо України

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.

Нам потрібно домовитися щодо конкретних заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та призвести до деескалації. Ми ці позиції обговорили. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також від зустрічі з президентом Зеленським. Президент Путін сказав, що готовий дотримуватися цієї логіки і говорити про те, що потрібно, щоб була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України, — зазначив президент Франції.

Він додав, що «найближчі дні будуть вирішальними». Макрон сказав, «розв'язання українського питання може бути тільки політичним».

Макрон зазначив, що президент Зеленський «поводиться холоднокровно» в контексті міжнародних коментарів щодо скупчення 125 тис. російських військових на кордоні з Україною.

Базою для розв’язання питання може бути тільки виконання мінських угод. Вони повинні просуватися в наступні тижні. Є дуже чутливі питання по конституційній реформі, по статусу Донбасу і по виборах, які зараз розглядаються… Я сказав і пану Зеленському, і Путіну, що мінські угоди можуть врегулювати й здійснити прогрес з приводу кризи в Україні. Саме про це говоритиму із Зеленським, — сказав Макрон.

На підсумковій прес-конференції Путін повідомив, що під час зустрічі з Макроном сторони знову обговорили вимоги Росії щодо «гарантії безпеки». Президент РФ вважає, що досі ця вимога Росії ігнорувалася Заходом.

Ці пропозиції містять три ключові пункти, що стосуються неприпустимості подальшого розширення НАТО, відмови від розміщення НАТО ударних систем озброєння на російських кордонах та повернення військового потенціалу та інфраструктур військового блоку до стану 1997 року в Європі. Ці стурбованості проігноровані в отриманих Москвою 26 січня відповідях від США та НАТО.

8 лютого Макрон прибуде з візитом до України. Він пробуде в Києві один день.

Макрон напередодні візиту до Москви стверджував, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70% військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тис.