Посольство США може переїхати з Києва на захід України - BuzzFeed

https://racurs.ua/ua/n166744-posolstvo-ssha-moje-pereyihaty-z-kyieva-na-zahid-ukrayiny-buzzfeed.html

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Посольство США може переїхати з Києва на Західну Україну.

Таку новину розповсюдило з посиланням на «джерело, знайоме з перебігом переговорів», впливове американське видання BuzzFeed.

Посольство США в Києві придивляється до західної України, розробляючи плани на випадок можливого нападу Росії. За словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, поки що посольство не ухвалило жодних рішень з цього питання, але активно обговорюється переїзд кудись на захід України, — повідомляє видання.

При цьому у Держдепі США у відповідь на запит видання заявили, що «наразі повідомити нічого», а посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.

BuzzFeed пише, що «Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією. Люди та компанії починають шукати безпечний притулок ближче до військ НАТО та країн ЄС».

Люди зацікавлені в оренді на кілька місяців, але, можливо, довше в історичному центрі Львова, лише за 50 миль від кордону з Польщею, куди в неділю прибули американські повітряно-десантні війська, — пише BuzzFeed News.

Мер Львова Андрій Садовий розповів виданню, що його місто готове прийняти тих, хто шукає безпеки та притулку. Однак він визнав, що місто не має можливості розмістити сотні тисяч людей, які будуть переміщені в разі повномасштабного нападу Росії.

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У нас немає вільного місця та житла, доступного для всіх, — сказав він, — Але моя сім’я була б готова прийняти іншу сім’ю. Якщо кожна сім’я Львова отримає ще одну сім’ю, це буде великою підмогою, — сказав Садовий.

Нагадаємо, це не перше повідомлення про ймовірну евакуацію дипломатичних установ інших держав з Києва. Крім того, декілька держав заявили, що рекомендують не відвідувати Україну у ці дні. 7 лютого австралійців попросили негайно покинути Україну.