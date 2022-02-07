Час настав – австралійців просять негайно покинути Україну. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n166735-chas-nastav-avstraliyciv-prosyat-negayno-pokynuty-ukrayinu.html

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Вторгнення Росії в Україну побоюється уряд Австралії, який закликав своїх громадян негайно покинути територію нашої країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки. Про це йдеться на сайті політика.

Прем'єр зазначив, що «зараз настав саме той час для від’їзду». Водночас він наголосив, що австралійська влада дуже стурбована погіршенням ситуації в Україні. Моріссон сказав, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

Політик додав, що цього тижня в Австралії повинна відбутися зустріч глав МЗС США, Індії, Японії та Австралії, під час якої міністри будуть закликати Росію продовжувати брати участь у перемовинах.

Протягом останніх тижнів уряд Австралії намагався вийти на зв’язок з усіма австралійцями, які перебувають в Україні та закликав їх негайно залишити межі цієї країни.

Ми хочемо особливо підкреслити це прохання. Наші рекомендації щодо подорожей дуже чіткі, — заявив прем'єр.

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За його словами, переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім’ї перебувають в Україну або в сусідніх країнах, особливо в Польщі.

Нагадаємо, в новому інтерв’ю американським ЗМІ радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може атакувати Україну в різних формах, зокрема анексувати Донбас.