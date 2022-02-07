Тисячу Зеленського можна буде витратити на комуналку – Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n166734-tysyachu-zelenskogo-mojna-bude-vytratyty-na-komunalku-shmygal.html

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Тисячу Зеленського — виплату, яку українці отримують за повний курс щеплення від ковіду — можна буде витратити на оплату комунальних послуг.

Рішення про розширення програми «єПідтримка» уряд ухвалить уже цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.

За його словами, купувати ліки за кошти, надані державою, зможуть не тільки люди від 60 років, а й українці з інвалідністю I та II груп.

Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги, — уточнив прем'єр.

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Загалом у рамках програми «єПідтримка» українцям уже перераховано 7,8 млрд грн. Шмигаль дав доручення Міністерству фінансів розробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

Нагадаємо, уряд поширив виплату тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти.