Тысячу Зеленского можно будет потратить на коммуналку – Шмыгаль

https://racurs.ua/n166734-tysyachu-zelenskogo-mojno-budet-potratit-na-kommunalku-shmygal.html

Ракурс

Тысячу Зеленского — выплату, которую украинцы получают за полный курс прививки от ковида — можно будет потратить на оплату коммунальных услуг.

Решение о расширении программы «ЄПідтримка» правительство примет уже на этой неделе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания в Офисе президента.

По его словам, покупать лекарства за средства, предоставленные государством, смогут не только люди от 60 лет, но и украинцы с инвалидностью I и II групп.

Также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги, — уточнил премьер.

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Всего в рамках программы «ЄПідтримка» украинцам уже перечислено 7,8 млрд грн. Шмыгаль дал поручение Министерству финансов разработать прогноз по выплате за бустерную вакцинацию.

Напомним, правительство распространило выплату тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства.