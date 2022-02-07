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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

Карантин в «красной» зоне будет действовать по-новому — что изменилось

7 фев 2022, 17:59
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«Красная» зона карантина в Украине будет действовать по новым правилам. Министерство здравоохранения объявило об изменениях правил в зонах красного уровня эпидемической опасности.

Отныне в «красных» областях будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в приказе № 722 Минздрава.

В ведомстве уточнили, что сочтут контактами высокого риска:


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  • членов семей инфицированного;
  • уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья;
  • лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, в больницах и учреждениях длительного ухода.

Людей, получивших полный курс прививок и сделавших ревакцинацию, будут считать контактами низкого риска.

Напомним, Минздрав уменьшил срок самоизоляции для пациентов с ковидом. Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста.

Источник: Ракурс


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