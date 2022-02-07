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Карантин в Украине. Фото: Слово и дело
Карантин в «красной» зоне будет действовать по-новому — что изменилосьhttps://racurs.ua/n166733-karantin-v-krasnoy-zone-budet-deystvovat-po-novomu-chto-izmenilos.htmlРакурс
«Красная» зона карантина в Украине будет действовать по новым правилам. Министерство здравоохранения объявило об изменениях правил в зонах красного уровня эпидемической опасности.
Отныне в «красных» областях будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в приказе № 722 Минздрава.
В ведомстве уточнили, что сочтут контактами высокого риска:
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- членов семей инфицированного;
- уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья;
- лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, в больницах и учреждениях длительного ухода.
Людей, получивших полный курс прививок и сделавших ревакцинацию, будут считать контактами низкого риска.
Напомним, Минздрав уменьшил срок самоизоляции для пациентов с ковидом. Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста.
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