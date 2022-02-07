В Ровно на протяжении расследования кражи преступник жил с потерпевшей. Фото: cian.site

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Ракурс

В Ровно преступник поселился в квартире женщины, которую обокрал.

В ходе расследования кражи мужчина начал жить с потерпевшей. Ко дню судебного заседания женщина уже не имела никаких претензий к вору и просила Фемиду не лишать его свободы. Но оказалось, что злоумышленник совершил не одно преступление. Об этом 7 февраля сообщает издание zaxid.net.

Мужчина украл из квартиры женщины компьютер в августе 2019 года. Ноутбук он продал неизвестному, а деньги потратил. Потерпевшая написала заявление в полицию, а ущерб от кражи оценили в 3 тыс. грн. Через две недели вышеупомянутый вор ограбил прохожего — отобрал мобильный телефон, который впоследствии сдал в ломбард.

Грабителя полиция разыскала, а впоследствии дело передали в суд. Оказалось, что во время расследования вор жил вместе с потерпевшей в ее квартире. Во время судебного заседания женщина рассказала о преступлении и подтвердила, что проживает с подсудимым. Женщина заявляла, что простила его и просила не лишать свободы. Однако выяснилось, что подсудимый ранее имел не одну судимость за кражи, которые на август 2019 года были погашены.

Судья Ровенского городского суда принял решение присудить подсудимому один год и месяц ограничения свободы, которые тот должен отбыть в исправительном центре неподалеку от места жительства. Изъятый из ломбарда мобильный телефон полиция вернула владельцу.

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Напомним, на Полтавщине полиция задержала девушку из Херсонской области, которая знакомилась с мужчинами в кафе и обворовывала их. Также на нескольких ухажеров девушка даже сумела оформить кредиты.

Источник: zaxid.net