У Рівному впродовж розслідування крадіжки злочинець жив із потерпілою. Фото: cian.site

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У Рівному злочинець поселився у квартирі жінки, яку обікрав.

Упродовж розслідування крадіжки чоловік почав жити із потерпілою. До дня судового засідання жінка вже не мала жодних претензій до крадія і просила Феміду не позбавляти його волі. Але виявилося, що зловмисник скоїв не один злочин. Про це 7 лютого повідомляє видання zaxid.net.

Чоловік викрав із квартири жінки комп’ютер у серпні 2019 року. Ноутбук він продав невідомому, а гроші витратив. Потерпіла написала заяву у поліцію, а збитки від крадіжки оцінила в 3 тис. грн. Через два тижні вищезгаданий крадій пограбував перехожого — відібрав мобільний телефон, який згодом здав у ломбард.

Грабіжника поліція розшукала, а згодом справу передали до суду. Виявилося, що під час розслідування крадій жив разом із потерпілою в її квартирі. Під час судового засідання жінка розповіла про злочин і підтвердила, що мешкає з підсудним. Жінка заявляла, що пробачила його і просила не позбавляти того волі. Однак з’ясувалося, що підсудний раніше мав не одну судимість за крадіжки, які на серпень 2019 року були погашені.

Суддя Рівненського міського суду ухвалив рішення присудити підсудному один рік та місяць обмеження волі, які той має відбути у виправному центрі неподалік місця проживання. Вилучений з ломбарду мобільний телефон поліція повернула власникові.

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Нагадаємо, на Полтавщині поліція затримала дівчину з Херсонської області, яка знайомилась із чоловіками у кафе та обкрадала їх. Також на кількох залицяльників дівчина навіть зуміла оформити кредити.

Джерело: zaxid.net