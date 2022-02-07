Коронавирус в США ученые ищут в сточных водах – подробности

https://racurs.ua/n166731-koronavirus-v-ssha-uchenye-ischut-v-stochnyh-vodah-podrobnosti.html

Ракурс

Пандемию коронавируса в США исследуют необычным способом — Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) включил данные мониторинга сточных вод в регулярный отчет о распространении COVID-19.

Первые эксперименты по анализу РНК коронавируса в сточных водах начались еще в 2020 году, и за это время система доказала свою надежность. По образцам из канализации ученые планируют следить за ходом пандемии и новыми вариантами коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

У заболевших вирус выделяется не только с каплями слюны и мокроты, его также находят и в стуле. Весной 2020 года американские исследователи изучили сточные воды города Нью-Хейвен в штате Коннектикут, чтобы определить содержание коронавирусной РНК.

Затем данные сопоставили с ходом эпидемии в этом городе. Исследователи пришли к выводу, что график, отражающий динамику суточной заболеваемости SARS-CoV-2, достаточно точно совпадает с графиком, отображающим рост содержания коронавирусной РНК в осадке сточных вод.

Ранее анализ сточных вод помог CDC понять, что «Омикрон» был в США уже 21 ноября 2021 года, хотя с помощью стандартного ПЦР-тестирования его нашли только в декабре 2021 года. Организация объявила о том, что расширит область мониторинга, добавив еще 250 точек забора материала.

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Руководитель программы Эми Кирби прокомментировала, что изучение сточных вод — это очень надежный источник данных, так как он не зависит от желания людей тестироваться или доступности медицинского обслуживания.

Источник: The New York Times