Коронавірус у США вчені шукають у стічних водах – подробиці

https://racurs.ua/ua/n166731-koronavirus-u-ssha-vcheni-shukaut-u-stichnyh-vodah-podrobyci.html

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Пандемію коронавірусу в США досліджують незвичним способом — Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) включив дані моніторингу стічних вод у регулярний звіт про поширення COVID-19.

Перші експерименти щодо аналізу РНК коронавірусу в стічних водах почалися ще в 2020 році, і за цей час система довела свою надійність. Зразки з каналізації допоможуть вченим стежити за перебігом пандемії та новими варіантами коронавірусу. Про це пише The New York Times.

У хворих вірус виділяється не тільки з краплями слини та мокротиння, його також знаходять і в фекаліях. Навесні 2020 року американські вчені дослідили стічні води міста Нью-Хейвен у штаті Коннектикут, щоб визначити вміст коронавірусної РНК.

Потім дані зіставили з перебігом епідемії в цьому місті. Дослідники зробили висновок, що графік, який відображає динаміку добової захворюваності SARS-CoV-2, досить точно збігається з графіком, що відображає зростання вмісту коронавірусної РНК в осаді стічних вод.

Раніше аналіз стічних вод допоміг CDC зрозуміти, що «Омікрон» був у США вже 21 листопада 2021 року, хоча за допомогою стандартного ПЛР-тестування його знайшли лише у грудні 2021 року. Організація заявила, що розширить масштаби моніторингу, додавши ще 250 точок забору матеріалу.

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Керівник програми Емі Кірбі прокоментувала, що вивчення стічних вод — це дуже надійне джерело даних, оскільки воно не залежить від бажання людей тестуватися чи доступності медичного обслуговування.

Джерело: The New York Times