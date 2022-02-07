Карантин в Україні. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n166733-karantyn-u-chervoniy-zoni-diyatyme-po-novomu-scho-zminylosya.html

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«Червона» зона карантину в Україні діятиме за новими правилами. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оголосило про зміни правил у зонах червоного рівня епідемічної небезпеки.

Відтепер у «червоних» областях відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування коронавірусом. Про це йдеться в наказі № 722 МОЗ.

У відомстві уточнили, що вважатимуть контактами високого ризику:

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членів сімей інфікованого;

вразливих контактних осіб за станом здоров’я;

осіб, які перебувають у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, наприклад, лікарнях та установах довготривалого догляду.

Людей, які отримали повний курс щеплень та зробили ревакцинацію, вважатимуть контактами низького ризику.

Нагадаємо, що МОЗ зменшило термін самоізоляції для пацієнтів з ковідом. Самоізоляцію тепер можна завершувати через п’ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту.