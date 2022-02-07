Время пришло – австралийцев просят немедленно покинуть Украину. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Вторжения России в Украину опасается правительство Австралии, которое призвало своих граждан немедленно покинуть территорию нашей страны.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте политика.

Премьер отметил, что «сейчас настало время для отъезда». В то же время он подчеркнул, что австралийские власти очень озабочены ухудшением ситуации в Украине. Мориссон сказал, что Австралия поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Политик добавил, что на этой неделе в Австралии должна пройти встреча глав МИД США, Индии, Японии и Австралии, в ходе которой министры будут призывать Россию продолжать участвовать в переговорах.

В последние недели правительство Австралии пыталось выйти на связь со всеми находящимися в Украине австралийцами и призвало их немедленно покинуть пределы этой страны.

Мы хотим особо подчеркнуть эту просьбу. Наши рекомендации по путешествиям очень четкие, — заявил премьер.

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По его словам, большинство австралийцев в Украине проживает там постоянно. Многие имеют двойное гражданство. Их семьи находятся в Украине или в соседних странах, особенно в Польше.

Напомним, в новом интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс.