Байден пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

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Президент США Джо Байден за підсумками переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем пообіцяв, що газогін «Північний потік-2» не працюватиме, якщо Росія вторгнеться на територію України.

Якщо Росія вторгнеться, якщо танки, війська перетнуть кордон України знову, то «Північного потоку-2» більше не буде. Ми зробимо це, — сказав він, відповідаючи на запитання під час прес-конференції.

На уточнююче запитання Байден додав, що «обіцяє - ми зможемо це зробити».

Шольц такого прямо не сказав, але заявив, що «ми діятимемо узгоджено» у тому, що стосується санкцій. При цьому Шольц не сказав назви газогону.

Всі забувають, що Росії потрібно мати можливість продавати нафту і газ. Росія спирається на це. Це, по суті, єдине, що має, якщо говорити про експорт, — додав Байден.

На його думку, Росія постраждає, «якщо такі поставки припиняться». Американський лідер нагадав, що США думають над тим, як допомогти Європі, якщо вона зіткнеться з перебоями постачання газу з Росії.

Байден також заявив, що не знає, чи ухвалила влада РФ рішення про те, як вчинити з Україною, але рекомендував американцям залишити українську територію.

Я провів численні переговори з росіянами, зокрема з Путіним. Я не думаю, що він сам знає, що робитиме, — сказав американський президент.

Байден також назвав Німеччину одним із найважливіших та найнадійніших союзників США.

Німеччина — один із найважливіших наших союзників у світі. У нас немає сумнівів щодо міцності партнерства Німеччини та США. Жодного, — заявив Байден.

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Він зазначив, що у США повністю довіряють Німеччині. Президент також відзначив Німеччину як одну з провідних учасників НАТО.

За словами Байдена, обговорення ситуації навколо України зайняло найбільше часу під час його переговорів із Шольцем. Він заявив, що США разом із ФРН та іншими союзниками працюють разом, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.