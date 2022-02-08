Путін запропонував Порошенку притулок в Росії, екс-президент відреагував

https://racurs.ua/ua/n166742-putin-zaproponuvav-poroshenku-prytulok-v-rosiyi-eks-prezydent-vidreaguvav.html

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Володимир Путін колекціонує українських політиків в Росії. Там зараз ховається від правосуддя Віктор Янукович. Тепер Путін заявив про готовність Росії надати притулок п’ятому президенту України Петру Порошенку. Про це лідер РФ заявив 7 лютого під час переговорів із французьким колегою Еммануелемм Макроном.

Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі, — сказав Путін під час прес-конференції за підсумками російсько-французьких переговорів.

Путін сказав, що Порошенко «наробив багато помилок у цьому напрямі», але він готовий закрити очі на це, бо екс-президента нині в Україні переслідують.

Але все-таки його переслідування як державного злочинця, на мій погляд, надмірна заявка на успіх чинного сьогодні керівництва. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок у Росії, — зазначив він.

Президент РФ сказав, що Росія готова зробити це з гуманітарних міркувань, а не тому, що вона схвалює політику Порошенка.

Зараз того ж Порошенка звинувачують у держзраді, натякають на те, що він підписував угоду (мінські домовленості). Так, він підписував угоду, ну і що? Вся країна це прийняла, підтверджена резолюцією Ради Безпеки. Я ж не жартував, коли говорив Порошенку — знаєш, прийде ще час, і ми будемо готові надати тобі політичний притулок із гуманітарних міркувань, — сказав Путін.

Порошенко швидко відреагував на пропозицію Путіна. У своїх соцмережах він написав і російському, і українському президенту.

Порошенко вважає, що, «переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін». Тому він порадив президенту «припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни».

І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою, — написав Порошенко.

Путіну він порадив усвідомити, що «ми розберемося самі, тут, в Україні, а одвічна російська практика „опікуватися“ українською політикою та політиками вже давно припинилася».

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Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань України 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприяння діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з «тимчасово окупованих територій». Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав для Порошенка запобіжний захід у виді особистих зобов’язань з обмеженням виїзду за кордон.