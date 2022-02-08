Путін Києву про мінські угоди - Подобається, чи ні, терпи, моя красуне

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Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у ніч на 8 лютого торкнувся теми мінських угод.

Зеленський заявив, що йому жодний пункт не подобається із цих мінських угод. Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Треба виконувати, — заявив президент Росії, перефразувавши цитату зі старого анекдоту.

Потім він запропонував французьким журналістам запитати в своїх читачів, чи хочуть вони воювати з Росією. Він також заявив, що це не Росія намагається загрожувати НАТО, а НАТО присуває свою інфраструктуру до російських кордонів.

Ви хочете, щоб Франція воювала із Росією? Але ж так і буде! — так російський президент озвучив варіант розвитку подій за умови вступу України до НАТО та спроби зайняти Крим.

Путін розкритикував українську владу, заявивши, що вона взяла курс на демонтаж мінських домовленостей. За його словами, «немає зрушень із таких принципових питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу».

Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом, — сказав Путін.

Він також повідомив, що його французький колега Макрон обіцяв обговорити у вівторок із президентом України Володимиром Зеленським пропозиції Росії щодо «гарантій безпеки». Переговори у Києві відбудуться 8 лютого.