Путин Киеву о минских соглашениях — Нравится - не нравится, терпи, моя красавица

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Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему минских соглашений.

Зеленский заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять, — заявил президент России, перефразировав цитату из старого анекдота.

Затем он предложил французским журналистам спросить своих читателей, хотят ли они воевать с Россией. Он также заявил, что не Россия пытается угрожать НАТО, а НАТО придвигает свою инфраструктуру к российским границам.

Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет! — так российский президент озвучил вариант развития событий при вступлении Украины в НАТО и попытке занять Крым.

Путин раскритиковал украинские власти, заявив, что они взяли курс на демонтаж минских договоренностей. По его словам, «нет сдвигов по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса».

Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском, — сказал Путин.

Он также сообщил, что его французский коллега Макрон обещал обсудить во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским предложения России по «гарантиям безопасности». Переговоры в Киеве пройдут 8 февраля.