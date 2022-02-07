8 февраля – какой праздник завтра и кто отмечает день ангела

https://racurs.ua/n166740-8-fevralya-kakoy-prazdnik-zavtra-i-kto-otmechaet-den-angela.html

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Праздник 8 февраля — День оперы в Украине. Праздник возник в 2018 году в социальных сетях по хештегу #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах фотографиями и видео из любимых опер.

Православная церковь 8 февраля почитает Феодора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали Федор Поминальник.

Наши предки верили, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, где раньше жили. Поэтому в этот день следует пойти в церковь и помолиться за усопших.

Также украинцы проводили разные обряды, чтобы защитить дом от нечистой силы и злых духов. Например, клали под входную дверь топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. Если 8 февраля в доме был именинник, ему обязательно варили гороховую кашу. Верили, что тогда он будет весь год здоровым и счастливым.

Именины отмечают Аркадий, Гавриил, Арсений, Давид, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп и Мария.

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