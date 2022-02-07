8 февраля – какой праздник завтра и кто отмечает день ангела

8 февраля — какой праздник завтра и кто отмечает день ангелаhttps://racurs.ua/n166740-8-fevralya-kakoy-prazdnik-zavtra-i-kto-otmechaet-den-angela.htmlРакурс
Праздник 8 февраля — День оперы в Украине. Праздник возник в 2018 году в социальных сетях по хештегу #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах фотографиями и видео из любимых опер.
Православная церковь 8 февраля почитает Феодора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали Федор Поминальник.
Наши предки верили, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, где раньше жили. Поэтому в этот день следует пойти в церковь и помолиться за усопших.
Также украинцы проводили разные обряды, чтобы защитить дом от нечистой силы и злых духов. Например, клали под входную дверь топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. Если 8 февраля в доме был именинник, ему обязательно варили гороховую кашу. Верили, что тогда он будет весь год здоровым и счастливым.
Именины отмечают Аркадий, Гавриил, Арсений, Давид, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп и Мария.
Этот день в истории:
- 1106 год — Владимир Мономах составляет «Поучение» — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;
- 1587 год — по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;
- 1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;
- 1879 год — инженер Сэнфорд Флеминг впервые предлагает разделить земной шар на 24 часовых пояса;
- 1885 год — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;
- 1914 год — в Монреале создают украинское издательство «Новый мир»;
- 1928 год — первая передача телесигнала через океан (из Лондона в Нью-Йорк);
- 1965 год — в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.