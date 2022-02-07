8 лютого – яке свято завтра та хто відзначає день ангела

https://racurs.ua/ua/n166740-8-lutogo-yake-svyato-zavtra-ta-hto-vidznachaie-den-angela.html

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Свято 8 лютого — День опери в Україні. Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках фотографіями та відео з улюблених опер.

Православна церква 8 лютого вшановує Феодора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали Федір Поминальник.

Наші предки вірили, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви та помолитися за покійних.

Також українці проводили різні обряди, щоб захистити дім від нечисті та злих духів. Наприклад, клали під вхідні двері сокиру, а над ними закріплювали гілочку ялівцю. Якщо 8 лютого у хаті був іменинник, йому обов’язково варили горохову кашу. Вірили, що тоді він весь рік буде здоровим та щасливим.

Іменини відзначають Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іван, Петро, Федір, Семен, Пилип та Марія.

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Цей день в історії: