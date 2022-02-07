8 лютого – яке свято завтра та хто відзначає день ангела

8 лютого — яке свято завтра та хто відзначає день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n166740-8-lutogo-yake-svyato-zavtra-ta-hto-vidznachaie-den-angela.htmlРакурс
Свято 8 лютого — День опери в Україні. Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках фотографіями та відео з улюблених опер.
Православна церква 8 лютого вшановує Феодора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали Федір Поминальник.
Наші предки вірили, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви та помолитися за покійних.
Також українці проводили різні обряди, щоб захистити дім від нечисті та злих духів. Наприклад, клали під вхідні двері сокиру, а над ними закріплювали гілочку ялівцю. Якщо 8 лютого у хаті був іменинник, йому обов’язково варили горохову кашу. Вірили, що тоді він весь рік буде здоровим та щасливим.
Іменини відзначають Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іван, Петро, Федір, Семен, Пилип та Марія.
Цей день в історії:
- 1106 рік — Володимир Мономах складає «Повчання» — це був перший дидактично-художній твір Київської Русі;
- 1587 рік — за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;
- 1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;
- 1879 рік — інженер Сенфорд Флемінг вперше пропонує розподілити земну кулю на 24 часові пояси;
- 1885 рік — опублікували перше оповідання Бернарда Шоу;
- 1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво «Новий світ»;
- 1928 рік — перше передавання телесигналу через океан (з Лондона до Нью-Йорку);
- 1965 рік — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.