Нетипові симптоми штаму «Омікрон» назвали вчені – перелік. Фото: depositphotos

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Коронавірус у світі, зокрема штам «Омікрон», продовжує активно поширюватися. При цьому медики часто виявляють некласичні симптоми нового варіанту інфекції.

Лікарі зазначають, що «Омікрон» проявляється у всіх по-різному. За словами британського дослідника Тіма Спектора, цей варіант вірусу може бути небезпечним для кишечника, пише ТСН.

За словами вченого, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини.

Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам:

нудота,

діарея,

біль у животі,

здуття,

печія.

Окрім того, деякі пацієнти, інфіковані «Омікроном», мають проблеми із зором, також може виникнути біль у вухах та м’язах.

Американські вчені мають схожі спостереження. За словами експертів, втрата слуху в деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження «Омікроном».

Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.

Як повідомив Тім Спектор, «Омікрон» викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо в людей, які були вакциновані.

Найчастіше в щеплених людей спостерігаються такі симптоми:

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нежить,

головний біль,

втома,

чхання,

біль у горлі.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.

Джерело: ТСН