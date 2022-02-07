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Нетипові симптоми штаму «Омікрон» назвали вчені – перелік. Фото: depositphotos

Нетипові симптоми штаму «Омікрон» назвали вчені — перелік

7 лют 2022, 21:45
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Коронавірус у світі, зокрема штам «Омікрон», продовжує активно поширюватися. При цьому медики часто виявляють некласичні симптоми нового варіанту інфекції.

Лікарі зазначають, що «Омікрон» проявляється у всіх по-різному. За словами британського дослідника Тіма Спектора, цей варіант вірусу може бути небезпечним для кишечника, пише ТСН.

За словами вченого, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини.

Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам:

  • нудота,
  • діарея,
  • біль у животі,
  • здуття,
  • печія.

Окрім того, деякі пацієнти, інфіковані «Омікроном», мають проблеми із зором, також може виникнути біль у вухах та м’язах.

Американські вчені мають схожі спостереження. За словами експертів, втрата слуху в деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження «Омікроном».

Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.

Як повідомив Тім Спектор, «Омікрон» викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо в людей, які були вакциновані.

Найчастіше в щеплених людей спостерігаються такі симптоми:


.

  • нежить,
  • головний біль,
  • втома,
  • чхання,
  • біль у горлі.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.

Джерело: ТСН

Джерело: Ракурс


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