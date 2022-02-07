Нетипові симптоми штаму «Омікрон» назвали вчені — перелікhttps://racurs.ua/ua/n166739-netypovi-symptomy-shtamu-omikron-nazvaly-vcheni-perelik.htmlРакурс
Коронавірус у світі, зокрема штам «Омікрон», продовжує активно поширюватися. При цьому медики часто виявляють некласичні симптоми нового варіанту інфекції.
Лікарі зазначають, що «Омікрон» проявляється у всіх по-різному. За словами британського дослідника Тіма Спектора, цей варіант вірусу може бути небезпечним для кишечника, пише ТСН.
За словами вченого, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини.
Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам:
- нудота,
- діарея,
- біль у животі,
- здуття,
- печія.
Окрім того, деякі пацієнти, інфіковані «Омікроном», мають проблеми із зором, також може виникнути біль у вухах та м’язах.
Американські вчені мають схожі спостереження. За словами експертів, втрата слуху в деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження «Омікроном».
Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.
Як повідомив Тім Спектор, «Омікрон» викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо в людей, які були вакциновані.
Найчастіше в щеплених людей спостерігаються такі симптоми:
- нежить,
- головний біль,
- втома,
- чхання,
- біль у горлі.
Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.
Джерело: ТСН