Нетипичные симптомы штамма «Омикрон» назвали ученые — списокhttps://racurs.ua/n166739-netipichnye-simptomy-shtamma-omikron-nazvali-uchenye-spisok.htmlРакурс
Коронавирус в мире, в том числе штамм «Омикрон», продолжает активно распространяться. При этом медики зачастую выявляют неклассические симптомы нового варианта инфекции.
Врачи отмечают, что «Омикрон» проявляется у всех по-разному. По словам британского исследователя Тима Спектора, этот вариант вируса может быть опасен для кишечника, пишет ТСН.
По словам ученого, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не выявить наличие вируса в организме человека.
Особое внимание специалист советует уделять следующим симптомам:
- тошнота,
- диарея,
- боль в животе,
- вздутие,
- изжога.
Кроме того, некоторые пациенты, инфицированные «Омикроном», имеют проблемы со зрением, также могут возникнуть боли в ушах и мышцах.
Американские ученые сообщают о схожих наблюдениях. По словам экспертов, потеря слуха у некоторых пациентов была единственным признаком заражения «Омикроном».
Поэтому они советуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на коронавирус.
Как сообщил Тим Спектор, «Омикрон» вызывает симптомы, больше похожие на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.
Чаще всего у привитых людей встречаются такие симптомы:
- насморк,
- головная боль,
- усталость,
- чихание,
- боль в горле.
Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.
Источник: ТСН