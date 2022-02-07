Нетипичные симптомы штамма «Омикрон» назвали ученые – список. Фото: depositphotos

https://racurs.ua/n166739-netipichnye-simptomy-shtamma-omikron-nazvali-uchenye-spisok.html

Ракурс

Коронавирус в мире, в том числе штамм «Омикрон», продолжает активно распространяться. При этом медики зачастую выявляют неклассические симптомы нового варианта инфекции.

Врачи отмечают, что «Омикрон» проявляется у всех по-разному. По словам британского исследователя Тима Спектора, этот вариант вируса может быть опасен для кишечника, пишет ТСН.

По словам ученого, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не выявить наличие вируса в организме человека.

Особое внимание специалист советует уделять следующим симптомам:

тошнота,

диарея,

боль в животе,

вздутие,

изжога.

Кроме того, некоторые пациенты, инфицированные «Омикроном», имеют проблемы со зрением, также могут возникнуть боли в ушах и мышцах.

Американские ученые сообщают о схожих наблюдениях. По словам экспертов, потеря слуха у некоторых пациентов была единственным признаком заражения «Омикроном».

Поэтому они советуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на коронавирус.

Как сообщил Тим Спектор, «Омикрон» вызывает симптомы, больше похожие на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Чаще всего у привитых людей встречаются такие симптомы:

.

насморк,

головная боль,

усталость,

чихание,

боль в горле.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.

Источник: ТСН