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Нетипичные симптомы штамма «Омикрон» назвали ученые – список. Фото: depositphotos

Нетипичные симптомы штамма «Омикрон» назвали ученые — список

7 фев 2022, 21:45
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Коронавирус в мире, в том числе штамм «Омикрон», продолжает активно распространяться. При этом медики зачастую выявляют неклассические симптомы нового варианта инфекции.

Врачи отмечают, что «Омикрон» проявляется у всех по-разному. По словам британского исследователя Тима Спектора, этот вариант вируса может быть опасен для кишечника, пишет ТСН.

По словам ученого, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не выявить наличие вируса в организме человека.

Особое внимание специалист советует уделять следующим симптомам:

  • тошнота,
  • диарея,
  • боль в животе,
  • вздутие,
  • изжога.

Кроме того, некоторые пациенты, инфицированные «Омикроном», имеют проблемы со зрением, также могут возникнуть боли в ушах и мышцах.

Американские ученые сообщают о схожих наблюдениях. По словам экспертов, потеря слуха у некоторых пациентов была единственным признаком заражения «Омикроном».

Поэтому они советуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на коронавирус.

Как сообщил Тим Спектор, «Омикрон» вызывает симптомы, больше похожие на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Чаще всего у привитых людей встречаются такие симптомы:


.

  • насморк,
  • головная боль,
  • усталость,
  • чихание,
  • боль в горле.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.

Источник: ТСН

Источник: Ракурс


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