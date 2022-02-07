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Ракурс
Украина готова к этому – Блинкен о предоставлении особого статуса Донбассу. Фото: УП

Украина готова к этому — Блинкен о предоставлении особого статуса Донбассу

7 фев 2022, 20:50
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Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса.

При этом необходимо согласовывать реализацию минских соглашений. Об этом Блинкен сказал на брифинге по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса. Я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед, — отметил госсекретарь США.

В то же время он подчеркнул, что все стороны должны выполнять свои обязательства, однако «этого не видно со стороны России».

Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия, — добавил Блинкен.


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Напомним, в новом интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс.

Источник: Ракурс


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