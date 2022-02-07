Кулеба договорился с главой МИД Германии о поставках оружия – Нашли решение

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Ракурс

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок, министры иностранных дел Украины и Германии, провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве.

Украинский министр заявил, что на переговорах с немецкой коллегой было найдено потенциальное решение по поставкам вооружения. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Это был откровенный разговор, у нас действительно отличные позиции, но наша задача состоит в том, чтобы искать решения. Я думаю, что мы нашли точки соприкосновения и проект решения. Теперь буду ждать шага немецкого правительства, — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что на встрече повторил, какие вопросы являются категорическими «красными линиями» для Украины:

никаких уступок касательно территориальной целостности,

никаких прямых переговоров с боевиками,

полное право Украины самостоятельно определять свою внешнюю политику.

В то же время Бербок подчеркнула, что Германия готова нести высокую экономическую цену в случае введения новых санкций против РФ.

По ее словам, ФРГ пытается продолжить диалог с Россией. Германия присоединилась к письменным ответам США и НАТО, в которых ясно отмечено, что от Москвы зависит уменьшение напряженности.

Министр подчеркнула, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и сделает все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Мы запланировали ряд жестких мер против РФ. Эти санкции беспрецедентные и скоординированные со всеми партнерами, — добавила глава немецкого МИД.

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Анналена Бербок — один из четырех министров иностранных дел стран ЕС, которые 7 февраля находятся с визитом в Украине. Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии отправились в прифронтовую зону на Донбассе.

Напомним, Германия официально подтвердила поставку 5 тыс. шлемов для Вооруженных сил Украины. Соответствующее письмо с намерениями ФРГ поступило в Украину.