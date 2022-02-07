Кулеба домовився з главою МЗС Німеччини про постачання зброї – Є точки дотику

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Дмитро Кулеба та Анналена Бербок, міністри закордонних справ України та Німеччини, провели спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі в Києві.

Український міністр заявив, що на переговорах із німецькою колегою було знайдене потенційне рішення щодо поставок озброєння. Про це він сказав на прес-конференції.

Це була відверта розмова, у нас дійсно відмінні позиції, але наше завдання полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що ми знайшли точки дотику і проект рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду, — наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що на зустрічі повторив, які питання є категоричними «червоними лініями» для України:

жодних поступок щодо територіальної цілісності,

ніяких прямих переговорів з бойовиками,

повне право України самостійно визначати власну зовнішню політику.

Водночас Бербок наголосила, що Німеччина готова нести високу економічну ціну у випадку запровадження нових санкцій проти РФ.

За її словами, ФРН намагається продовжити діалог з Росією. Німеччина долучилася до письмових відповідей США і НАТО, в яких чітко зазначено, що від Москви залежить зменшення напруженості.

Міністр наголосила, що Німеччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та зробить все можливе, щоб не допустити подальшої ескалації.

Ми запланували низку жорстких заходів проти РФ. Ці санкції є безпрецедентними й скоординованими з усіма партнерами, — додала очільниця німецького МЗС.

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Анналена Бербок — одна з чотирьох міністрів закордонних справ країн ЄС, які 7 лютого перебувають з візитом в Україні. Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії вирушили у прифронтову зону на Донбасі.

Нагадаємо, Німеччина офіційно підтвердила поставку 5 тис. шоломів для Збройних сил України. Відповідний лист із намірами ФРН надійшов до України.