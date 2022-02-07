Некрополь з обезголовленими людьми відкопали археологи в Британії

https://racurs.ua/ua/n166736-nekropol-z-obezgolovlenymy-ludmy-vidkopaly-arheology-v-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Великій Британії археологи під час розкопок виявили понад 420 поховань римського періоду.

При цьому десятки похованих виявилися обезголовленими, черепи часто знаходилися біля їхніх ніг. Результати дослідження опублікували на сайті британського археологічного проекту HS2.

Йдеться про древній цвинтар, який розташований у графстві Бакінгемшир. У розкопках, які тривали протягом року, брали участь близько 50 спеціалістів. Археологам вдалося виявити стародавнє римське місто з різними спорудами та цвинтарем.

У звіті про дослідження йдеться, що всього в некрополі поховано 425 осіб, при цьому кожен десятий скелет був обезголовлений. За однією з версій, похоронна практика із відсіканням голови могла застосовуватися до злочинців.

Археологи зазначили, що знайдений некрополь біля селища належить до пізнього римському періоду (III-IV століття нашої ери). На думку дослідників, йдеться про один із найбільших некрополів цього періоду в графстві Бакінгемшир.

Також археологи виявили понад 1,2 тис. стародавніх монет, свинцеві гирі, ложки, брошки, шпильки та інші предмети побуту. Фахівці припустили, що населений пункт був дуже активним у III-IV століттях — тут могла процвітати торгівля.

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Джерело: HS2