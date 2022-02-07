Некрополь с обезглавленными людьми откопали археологи в Британии

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Ракурс

В Великобритании археологи во время раскопок обнаружили более 420 захоронений римского периода.

При этом десятки погребенных оказались обезглавлены, черепа зачастую находились у их ног. Результаты исследования опубликованы на сайте британского археологического проекта HS2.

Речь идет о древнем кладбище, которое располагается в графстве Бакингемшир. В раскопках, которые шли в течение года, участвовали около 50 специалистов. Археологам удалось обнаружить древний римский город с разными постройками и кладбищем.

В отчете об исследовании говорится, что всего в некрополе захоронено 425 человек, при этом каждый десятый скелет был обезглавлен. По одной из версий, погребальная практика с отсечением головы могла применяться к преступникам.

Археологи отметили, что найденный некрополь на территории поселка относится к позднему римскому периоду (III-IV века нашей эры). По мнению исследователей, речь идет об одном из крупнейших некрополей этого периода в графстве Бакингемшир.

Также археологи обнаружили более 1,2 тыс. древних монет, свинцовые гири, ложки, брошки, булавки и другие предметы быта. Специалисты предположили, что населенный пункт в этом месте был очень оживленным в III—IV вв. еках — здесь могла процветать торговля.

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Источник: HS2