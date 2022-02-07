Україна готова до цього – Блінкен про надання особливого статусу Донбасу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166738-ukrayina-gotova-do-cogo-blinken-pro-nadannya-osoblyvogo-statusu-donbasu.html

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Ентоні Блінкен, державний секретар США, заявив, Україна може бути готова до надання особливого статусу для Донбасу.

При цьому необхідно узгоджувати реалізацію мінських угод. Про це Блінкен сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу. Я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед, — зазначив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що всі сторони мають виконувати своїх зобов’язання, однак «цього не видно з боку Росії».

Якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля, — додав Блінкен.

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Нагадаємо, в новому інтерв’ю американським ЗМІ радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може атакувати Україну в різних формах, зокрема анексувати Донбас.