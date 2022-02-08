Путин предложил Порошенко убежище в России, экс-президент отреагировал

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Ракурс

Владимир Путин собирает украинских политиков в России. Там сейчас скрывается от правосудия Виктор Янукович. Теперь Путин заявил о готовности России приютить пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом лидер РФ заявил 7 февраля во время переговоров с французским коллегой Эммануэллем Макроном.

В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе, — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Путин сказал, что Порошенко «наделал много ошибок в этом направлении», но он готов закрыть глаза на это, потому что экс-президента сейчас в Украине преследуют.

Но все же его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех ныне действующего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России, — отметил он.

Президент РФ сказал, что Россия готова сделать это по гуманитарным соображениям, а не потому, что одобряет политику Порошенко.

Сейчас Порошенко обвиняют в госизмене, намекают на то, что он подписывал соглашение (минские договоренности). Да, он подписывал соглашение, ну и что? Вся страна это приняла, это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил Порошенко — знаешь, придет еще время, и мы будем готовы предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям, — сказал Путин.

Порошенко быстро отреагировал на предложение Путина. В своих соцсетях он написал и российскому, и украинскому президенту.

Порошенко считает, что, «преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин». Поэтому он посоветовал президенту «прекратить радовать Путина и заняться защитой страны».

И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой, — написал Порошенко.

Путину он посоветовал осознать, что «мы разберемся сами, здесь, в Украине, а извечная российская практика „заботиться“ о украинской политике и политиках уже давно прекратилась».

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Напомним, что Государственное бюро расследований Украины 20 декабря 2021 года сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставки угля с «временно оккупированных территорий». Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.