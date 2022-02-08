Байден пообещал, что «Северный поток-2» не будет работать в случае нападения РФ на Украину

Байден пообещал, что «Северный поток-2» не будет работать в случае нападения РФ на Украинуhttps://racurs.ua/n166743-bayden-poobeschal-chto-severnyy-potok-2-ne-budet-rabotat-v-sluchae-napadeniya-rf-na-ukrainu.htmlРакурс
Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что газопровод «Северный поток-2» не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока-2» больше не будет. Мы сделаем это, — сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.
На уточняющий вопрос Байден добавил, что «обещает — мы сможем это сделать».
Шольц такого прямо не сказал, но заявил, что «мы будем действовать согласованно» в том, что касается санкций. При этом Шольц не сказал названия газопровода.
Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это, по сути, единственное, что имеет, если говорить об экспорте, — добавил Байден.
По его мнению, Россия пострадает, если такие поставки прекратятся. Американский лидер напомнил, что США думают о том, как помочь Европе, если она столкнется с перебоями поставки газа из России.
Байден также заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной, но рекомендовал американцам покинуть украинскую территорию.
Я провел многочисленные переговоры с россиянами, в частности, с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что будет делать, — сказал американский президент.
Байден также назвал Германию одним из самых важных и надежных союзников США.
Германия — один из важнейших наших союзников в мире. У нас нет сомнений в прочности партнерства Германии и США. Никакого, — заявил Байден..
Он отметил, что США полностью доверяют Германии. Президент также отметил Германию как одного из ведущих участников НАТО.
По словам Байдена, обсуждение ситуации вокруг Украины заняло больше всего времени во время его переговоров с Шольцем. Он заявил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.