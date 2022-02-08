Байден пообещал, что "Северный поток-2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину

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Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что газопровод «Северный поток-2» не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока-2» больше не будет. Мы сделаем это, — сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

На уточняющий вопрос Байден добавил, что «обещает — мы сможем это сделать».

Шольц такого прямо не сказал, но заявил, что «мы будем действовать согласованно» в том, что касается санкций. При этом Шольц не сказал названия газопровода.

Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это, по сути, единственное, что имеет, если говорить об экспорте, — добавил Байден.

По его мнению, Россия пострадает, если такие поставки прекратятся. Американский лидер напомнил, что США думают о том, как помочь Европе, если она столкнется с перебоями поставки газа из России.

Байден также заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной, но рекомендовал американцам покинуть украинскую территорию.

Я провел многочисленные переговоры с россиянами, в частности, с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что будет делать, — сказал американский президент.

Байден также назвал Германию одним из самых важных и надежных союзников США.

Германия — один из важнейших наших союзников в мире. У нас нет сомнений в прочности партнерства Германии и США. Никакого, — заявил Байден.

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Он отметил, что США полностью доверяют Германии. Президент также отметил Германию как одного из ведущих участников НАТО.

По словам Байдена, обсуждение ситуации вокруг Украины заняло больше всего времени во время его переговоров с Шольцем. Он заявил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.